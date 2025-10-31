Германия може да загуби 200 000 работни места

Автомобилните гиганти са изправени пред криза и масови съкращения

На фона на слабите тримесечни резултати за Mercedes-Benz и Volkswagen, експертите предупреждават, че Германия е на прага на нов кръг от загуба на работни места. Според автомобилния анализатор Фердинанд Дуденхьофер, основната причина за загубите на Mercedes са обезщетенията при прекратяване на трудовите договори.

Volkswagen е в подобна ситуация: въпреки милиардните загуби през третото тримесечие, основните му подразделения и дъщерното дружество Škoda показват стабилност. Новите икономически реалности обаче правят производството в Германия нерентабилно, пише Bild.

Професор Щефан Братцел заяви пред изданието, че 15-процентните мита на Доналд Тръмп „все още могат да бъдат поддържани, но всичко по-високо ще бъде критично за износа“. Освен това, германските фабрики са сред най-скъпите в света, а качеството на продуктите вече не компенсира разходите.

Според Дуденхьофер, Китай и източноевропейските страни като Унгария се възползват от ниските разходи за енергия и евтината работна ръка. Дори в САЩ, казва той, разходите за труд са по-ниски на час.

„Ако не бъдат предприети решителни стъпки, Германия може да загуби около 200 000 работни места в автомобилните производители, доставчиците и машиностроенето през следващите десет години“, предупреди Дуденхьофер в интервю за BILD.

Той добави, че кабинетът на канцлера Фридрих Мерц не е направил нищо, за да спре спада.