33% годишна инфлация в Турция

Турция отчита инфлация от 32,87 процента на годишна база през октомври според данни на Турския статистически институт, оповестени на сайта на институцията. Това е най-ниското ниво от близо четири години насам, информира БТА.

Спрямо септември инфлацията през октомври е 2,55 процента, а усреднената ѝ стойност през последните 12 месеца е 37,15 на сто, показват данните.

На годишна база най-голям скок има при разходите за образование (65,69 на сто) и жилищата (50,96 на сто). Най-ниска инфлация спрямо октомври м.г. отчита групата облекло и обувки (7,98 процента), комуникации (19,35 процента), забавления и култура (25,32 процента).

Дрехите и обувките обаче отбелязват най-голям скок на цените на месечна база - 12,42 процента, а най-минимално поскъпване спрямо септември има при образованието - 0,08 на сто.