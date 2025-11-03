Петролен гигант заплашва да напусне Европа заради нова директива на ЕС

Американският петролен гигант ExxonMobil предупреди, че може да прекрати дейността си в Европейския съюз, ако не бъдат разхлабени правилата по новата директива за корпоративна устойчивост. Документът предвижда санкции до 5% от глобалните приходи за компании, които не покриват изискванията, а според ExxonMobil това застрашава конкурентоспособността на бизнеса в региона.

Главният изпълнителен директор Дарън Уудс заяви пред Ройтерс, че директивата в сегашния ѝ вид прави „невъзможно“ ExxonMobil да остане на европейския пазар.

Законът задължава компаниите да адресират рисковете за човешките права и околната среда във всички свои вериги за доставки или да се изправят пред глоби до 5% от глобалния си оборот.

ЕС настоява, че директивата цели по-голяма прозрачност за инвеститорите и по-строга отговорност за корпорациите – включително за вреди, настъпили извън Европа.

Европейският парламент вече отвори възможност за преговори по промени в закона с цел финализиране до края на годината.

Катар и САЩ също призоваха Брюксел да преразгледа регулациите, предупреждавайки, че това може да засегне доставките на достъпна енергия към Европа.

Катар, който покрива между 12% и 14% от европейските доставки на втечнен природен газ (LNG), дори заплаши, че може да прекрати бизнеса си в ЕС при липса на корекции.

„Ако ЕС започне да налага това вредно законодателство и извън Европа, където оперираме, ще стане невъзможно да продължим да работим тук“, заяви Дарън Уудс по време на енергийното изложение ADIPEC в Абу Даби.

Предстоят ключови преговори в Брюксел, които ще определят бъдещето на директивата и до голяма степен отношенията на ЕС с едни от най-големите световни енергийни доставчици. За Европа въпросът е критичен: твърде строго регулиране може да отблъсне стратегически партньори, а твърде либерален подход рискува да подкопае амбициите на ЕС в областта на устойчивостта и корпоративната отговорност.