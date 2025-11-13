„Лукойл“ е поискал от САЩ удължаване на гратисния период на санкциите

Петролната компания „Лукойл“ е подала официално искане до Министерството на финансите на САЩ за удължаване на срока за въвеждане на санкциите върху част от нейните операции, съобщава Ройтерс, цитирана от руски медии.

По информация на агенцията, дружеството настоява за допълнително време, за да може да изпълни текущите си договорни ангажименти и да разгледа оферти за продажба на активи, които попадат под обхвата на американските рестрикции.

Вашингтон наложи санкции върху „Лукойл“ в рамките на по-широките мерки срещу руския енергиен сектор. Решението за евентуално удължаване на отсрочката предстои да бъде разгледано от американските власти.