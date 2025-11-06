Малинов: Вертикалният коридор е единствената магистрала за американски втечнен газ към региона

Вертикалният коридор е единствената магистрала от Юг на Север, по която може да се достави американски втечнен природен газ до домакинствата и бизнеса в Югоизточна Европа. Коридорът може да осигури от 5 до 8 млн. куб. м. американски втечнен газ за региона. Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов по време на шестото заседание на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC).

Форумът на високо равнище, организиран от Министерството на енергетиката на Съединените американски щати, Министерството на околната среда и енергетиката на Гърция и Центъра за глобална енергия към Атлантическия съвет, се провежда в Атина. Събитието събира лидери от Централна и Източна Европа и САЩ, за да обсъдят енергийната сигурност и достъпност, инфраструктурните проекти и инвестиционните възможности.

Водеща тема в тазгодишното издание на форума е реализацията на Вертикалния газов коридор като стратегическа за енергийната сигурност инфраструктура.

„Не е тайна, че преди 5-6 години целият регион беше изцяло зависим от руски газ, но с нашия визионерски подход инвестирахме първо в терминала в Александруполис, за да имаме диверсификация и свобода на избор. След това предприехме необходимите стъпки, за да превърнем Вертикалния коридор от инициатива на хартия в проект, който вече се изгражда на българска територия“, допълни Малинов.

Пред участниците в дискусията той заяви, че инфраструктурата на българска територия ще е изградена през 2026 г., така че увеличените капацитети от Гърция към България и от България към Румъния да се предложат на пазара за следващия годишен търг. Газовите оператори от региона имат пълната подкрепа както на правителствата, така и на Европейската комисия по отношение на реализацията на коридора. По думите му истинската задвижваща сила на проекта трябва да са доставчиците на американски втечнен газ, които да осигурят необходимите количества.

„За нас е важно наред с инфраструктурата да осигурим и благоприятна търговска среда, в която доставчиците и купувачите на газ ще се срещнат, преговарят и работят. Това са необходимите условия, за да се случи пълният отказ от руски природен газ за Европа“,

подчерта той.

Малинов акцентира и върху възможността за обединение на пазарите в региона и подаване на съвместна заявка за сключване на дългосрочен договор с доставчици на американски втечнен газ с цел постигане на по-добри цени. Участниците в дискусията се обединиха около това, че съвместните усилия на газовите оператори в региона и доставчиците на LNG от САЩ ще направят енергийния сектор отново велик.

В рамките на посещението си в Атина Владимир Малинов разговаря с посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Анн Гилфойл. Двамата подчертаха ключовата роля на страните от региона, както и по-специално на работата на газопреносните оператори за гарантиране на сигурни и конкурентни доставки.

„Булгартрансгаз ще продължи последователните си действия за осигуряване на необходимата инфраструктура, чрез която увеличени количества втечнен природен газ от САЩ да постъпват на стария континент. Ще положим всички усилия за подпомагане изпълнението на политиката на САЩ за увеличаване дела на американския втечнен природен газ в Европа“, категоричен бе Малинов пред посланик Гилфойл.