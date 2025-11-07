„Гънвор“ получи 2,4 млрд. долара веднага след като се отказа от сделката с „Лукойл“

Средствата ще бъдат използвани за рефинансиране на стари задължения и за стабилизиране на бизнеса

Международен банков консорциум се съгласи да отпусне кредит от 2,4 милиарда долара на швейцарската търговска компания Gunvor Group, само ден след като Министерството на финансите на САЩ я определи като „марионетка на Кремъл“ и блокира нейното намерение да придобие международните активи на Лукойл, съобщава Bloomberg.

Новото финансиране е основно за рефинансиране на предишни кредитни споразумения с европейски банки и се възприема като знак за доверие от страна на финансовите институции към компанията въпреки американските обвинения.

Споразумението идва веднага след друга сделка на Gunvor – за 2,8 милиарда долара – сключена с американски банкови клонове.

От Gunvor определиха публикацията на Министерството на финансите на САЩ като „невярна“ и „дезинформираща“, заявявайки, че ще се стремят да изяснят „едно очевидно недоразумение“.

Миналата седмица компанията беше обявена за победител в наддаването за международните активи и търговското подразделение на Лукойл – ход, който би могъл да издигне базираната в Женева фирма до водещо място сред глобалните търговци на суровини.