Вдигнаха заплатите с 270 лв. за година

Най-много взимат програмистите

Средният размер на възнагражденията достигна 2580 лв.

Заплатите в страната нараснаха средно с 274 лв. за година и през септември достигнаха 2580 лв., показват данни на НСИ. Увеличението е с близо 12 на сто за година. Най-високи заплати взимат в сферата “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където влизат и програмистите - средно 5693 лв. За година заплатите в сектора са нараснали средно с близо 440 лв.

Това представлява ръст само с 8,4 на сто. Но тъй като заплатите в сектора са най-високи и увеличението като сума, а не като процент, е едно от най-големите спрямо останалите сфери от икономиката.

Във всички останали сфери заплатите са поне с около 2000 лв. по-ниски. На второ място по размер на заплатите са работещите в сферата “Финансови и застрахователни дейности” средно с 3725 лв. на месец. Заплатите на финансистите са нараснали с 13,7 на сто за година, или с близо 450 лв. На трето място по най-високи заплати са работещите в сферата “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” със средно малко над 3600 лв. на месец. За година възнагражденията им са вдигнати с 11,5%, или средно с 373 лв., показват данните на НСИ.

Има още два сектора, в които заплатите са над 3000 лв. В сферата “Професионални дейности и научни изследвания” средният размер на възнагражденията е 3458 лв. За година заплатите в тази сфера са нараснали с 9,2%, или с 292 лв. В “Добивната промишленост” заплатите са средно 3112 лв., като увеличението им за година е с 14,2%, или с 386 лв.

Най-ниски възнаграждения взимат в сектора “Хотелиерство и ресторантьорство” - средно 1636 лв. В този сектор и увеличението на заплатите е най-малко - само със 109 лв., или с 7,1 на сто за година.