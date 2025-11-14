Спад на безработицата през третото тримесечие

През третото тримесечие на 2025 г. коефициентът на безработица в България е 3,4 на сто, или с 0,2 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2024 година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

През второто тримесечие на годината коефициентът на безработица беше 3,6 на сто, или с 0,7 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие.

Безработните хора през третото тримесечие на 2025 г. са 104 500, от които 57 на сто са мъже и 43 на сто - жени. От всички безработни 19,4 на сто са с висше образование, 56,4 на сто - със средно, и 24,2 на сто - с основно или по-ниско образование.

Младежката безработица (15 - 29 навършени години) през третото тримесечие на 2025 г. е 8,7 на сто. В сравнение със същото тримесечие на 2024 г. този коефициент е по-висок с 1,7 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 0.3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2024 г. и достига 71.4%.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.9%, като в сравнение с третото тримесечие на 2024 г. намалява с 0.5 процентни пункта.