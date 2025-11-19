430 бензиностанции на "Лукойл" във Финландия затварят

Финландският оператор на бензиностанции Teboil, собственост на руския петролен гигант „Лукойл“, обяви, че се подготвя да затвори всичките си обекти в страната, след като запасите от гориво се изчерпват на фона на наложените от САЩ санкции срещу компанията майка. Това съобщи Ройтерс.

Teboil разполага с 430 бензиностанции във Финландия – около една пета от всички 2250 в страната, според данни на индустриалния сектор за 2024 г.

„Бензиностанциите ще се затварят поетапно, след като наличните количества гориво бъдат изчерпани“, посочват от компанията.

Финландското министерство на транспорта не е предоставило незабавен коментар по темата.

През миналия месец САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ заради войната на Москва срещу Украйна, което доведе до блокиране на международните операции на компанията. Финландската Teboil е първата международна собственост на „Лукойл“, която официално съобщава за затваряне заради санкциите.

В последните седмици „Лукойл“ преживява серия от удари: компанията обяви форсмажор в стратегическото нефтено находище „Западна Курна 2“ в Ирак заради блокирани плащания; изпълнител прекрати планове за добив в Черно море край Румъния; а в България държавата назначи особен управител в „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Миналата седмица администрацията на американския президент Доналд Тръмп даде разрешение на потенциални купувачи да започнат преговори за придобиване на международните активи на „Лукойл“. Днес Teboil съобщи, че очаква компанията майка да продаде веригата й от бензиностанции във Финландия.