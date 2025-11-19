Русия се съгласи да продаде своя дял от NIS

Руските собственици на NIS са се съгласили да продадат своя дял от 56,15%. Това съобщи днес, 19 ноември, министърът на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, цитирана от DANAS.

Министърът уточни, че името на потенциалния купувач засега не се разкрива, тъй като текат преговори между големи компании и е рано да се оповестяват детайли, преди да бъдат финализирани ключовите параметри на сделката.

„Нищо не е скрито от обществото. Както видяхте, досега бяхме напълно прозрачни. Нашето основно изискване е рафинерията да продължи да работи и да бъде осигурен нов приток на суров петрол възможно най-скоро. Напомням, че в Сърбия не е пристигал петрол от Janaf вече 43 дни. Гражданите не усетиха това, защото работихме усилено, за да сме подготвени за всички сценарии, свързани с петролната индустрия“, заяви Джедович Ханданович.

Тя допълни, че NIS, чрез адвокатите си в САЩ, е подала искане до американското правителство за удължаване на лиценза за работа. Това би позволило на компанията да продължи доставките на суров петрол и нормалното функциониране на рафинерията.

„Сега очакваме решението на американските власти – дали предложението, което сме представили, и в което активно участваме, ще бъде прието“, каза още министърът.