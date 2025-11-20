„Верайзън“ съкращава 13 000 работни места в САЩ

Най-мащабната вълна от съкращения в историята на дружеството

Американската телекомуникационна компания „Верайзън“ обяви, че ще съкрати 13 000 работни места в рамките на преструктуриране заради засилената конкуренция на пазара в САЩ, предаде Франс прес. Това е най-мащабната вълна от съкращения в историята на дружеството.

В писмо до служителите главният изпълнителен директор Дан Шулман обяснява, че намалението на персонала ще засегне „цялата организационна структура“ и че ще бъдат ограничени разходите за външни услуги и аутсорсинг. Той подчертава, че целта е „Верайзън“ да стане „по-бърза, по-силна и по-проактивна“ и че опростяването на вътрешните процеси е ключово за подобряване на клиентското обслужване.

Компанията е най-големият телекомуникационен доставчик в САЩ и се сблъсква с конкуренцията на „ЕйТи енд Ти“ и „Ти-Мобайл“. Към края на 2024 г. „Верайзън“ разполага с около 99 600 служители, 88% от които са базирани в САЩ.