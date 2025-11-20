Великобритания разшири дерогацията за подразделенията на „Лукойл“ у нас

Великобритания разшири днес санкционното изключение, позволяващо трансакции с българските операции на „Лукойл“, като включи „Лукойл-България Бункер“ и „Лукойл Ейвиейшън България“. Първоначалният лиценз, издаден на 14 ноември, обхващаше рафинерията в Бургас и бензиностанциите и сега важи за всички основни дружества до февруари 2026 г.

Документът позволява на фирми и банки да извършват плащания с „Лукойл България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и дъщерните им компании. Лицензът идва след британски и американски санкции срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ заради финансиране на войната в Украйна.

Българските власти назначиха Румен Спецов за особен управител на четирите дружества, вписан в Търговския регистър като законен представител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Той отне правомощията на досегашния председател Евгени Маняхин.

„Лукойл“ обяви, че си запазва правото на съдебна защита и продължава процеса по продажба на рафинерията, бензиностанциите и останалите активи, очаквайки действията на особените управители да не възпрепятстват процеса.