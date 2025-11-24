Първият нов електрически влак пристига у нас през януари

От април влиза в употреба

Първият от 25-те нови електрически влака „Шкода“ ще пристигне в България през януари 2026 г., а от април ще започне да обслужва пътници. До август следващата година страната ще получи всички влакове, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта, след посещение на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов в завода на „Шкода“ в Пилзен, Чехия.

„Само 14 месеца след подписването на договора вече имаме първи готов влак за България. Още 11 са в напреднала фаза и предстои да бъдат завършени в идните месеци. Ще получим без забавяне това, за което сме платили – и което българските граждани заслужават“, заяви Караджов.

Първият влак ще премине задължителни тестови изпитания, които ще продължат няколко месеца. Междувременно ще бъдат доставени още два влака, които също ще бъдат тествани в различни конфигурации – двойни и тройни състави, на почти цялата железопътна мрежа, аналогично на влаковете от другия модел на „Алстом“. От април 2026 г. влаковете ще започнат да превозват пътници.

Караджов подчерта, че новите влакове са оборудвани с модерни технологии и удобства за пътниците. Информационните табла ще бъдат на български и английски език, а ниските подове улесняват качването на хора с намалена подвижност. Всеки влак ще разполага с две механични рампи за инвалидни колички и адаптирана тоалетна.

„Влаковете предлагат Wi-Fi, 333 седящи места и поне толкова за правостоящи. Това са удобства, които българските граждани чакат от години“, допълни Караджов.