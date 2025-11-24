Руският оръжеен износ се срина

"Ростех" признава, че външните поръчки са намалели

Износът на руско оръжие е намалял двойно спрямо 2022 г., призна генералният директор на държавната корпорация „Ростех“ Сергей Чемезов, цитиран от руски медии. Основната причина според него е пренасочването на военно-промишления комплекс към вътрешните поръчки за руската армия, които са приоритет на фона на пълномащабната война в Украйна.

Чемезов отбеляза, че западните санкции са затруднили работата на компанията както в гражданския, така и във военния сектор, но не са повлияли на общия обем на производството, а само на възможността продукцията да бъде изнасяна. Той изрази увереност, че износът ще започне да се възстановява в близко бъдеще, благодарение на разширените производствени мощности.

Данните на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (SIPRI) потвърждават тенденцията – за периода 2022–2024 г. износът на руска военна техника е спаднал с 47%, а за последните пет години – с 64%. Спадането на експорта не е просто временно отклонение към вътрешния пазар, а резултат от комбинацията между война, санкции, загуба на доверие и силна конкуренция от други доставчици.

Докато Русия използва производството си за фронта в Украйна, традиционни клиенти в Азия, Африка и Близкия изток търсят по-надеждни партньори, които не са обект на тежки ограничения и не рискуват доставките им да бъдат спирани заради война или ембарго. Данните на SIPRI за 64% спад за пет години показват, че това е структурен проблем, а не краткосрочно сътресение. Според анализатори, всяка нова ракета, изпратена към Украйна, всъщност е още един пропуснат договор за руския оръжеен износ.