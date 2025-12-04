Путин: Русия не е съгласна с някои точки от плана на САЩ

Тръмп търси консенсус за украинското споразумение, но това не е лесно

Петчасовата среща с американските пратеници Стивън Уиткоф и Джаред Кушнер се дължи на сложността на мирния план, който те донесоха със себе си за Украйна. Всяка точка беше обсъдена подробно и Русия не се съгласи с всички тях, каза руският президент Владимир Путин в интервю за India Today.

Според него Москва не е виждала никакви нови инициативи преди срещата си с американците.

„Ето защо трябваше да обсъдим всяка точка, поради което отне толкова време“, обясни руският лидер. „Така че това беше необходим разговор, много конкретен.“

Путин отбеляза, че има въпроси, по които не е постигнат консенсус.

„Имаше такива въпроси и ние ги обсъждахме, но това е трудна работа“, каза той. „Някъде казахме, да, можем да обсъдим това, но не можем да се споразумеем за онова. Точно такъв е тонът на разговора.“

По думите му, европейците трябва да се включат в работата по украинското уреждане, а не да се намесват.

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп искрено се опитва да намери консенсусно решение на украинския проблем. Тази работа обаче не е лесна. Това е трудна задача и трудна мисия, която президентът Тръмп е поел“, добави Путин. „Но президентът Тръмп наистина – сигурен съм в това – искрено – се опитва да направи това.”