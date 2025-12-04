Оператори на щурмови дронове от силите за безпилотни системи от групировката войски „Изток“ унищожиха вражески Humvee-та и Senators близо до Гуляйполе в Запорожка област. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„По време на „свободно преследване“ по маршрута, оператори на дронове унищожиха брониран Humvee с войски вътре, а също така извършиха прецизен удар по бронирана бойна машина Senator, която преди това беше взривена от мина. Някои вражески машини бяха унищожени в границите на град Гуляйполе, където части на украинските въоръжени сили се опитваха да разположат резерви“, се казва в изявлението.

Военното ведомство подчерта, че работата на екипажите на безпилотни летателни апарати (БЛА) от групировката войски „Восток“ значително помага на щурмовите подразделения да разширят зоната си на контрол и да затвърдят позициите си в освободените територии.