Кремъл се стреми да запази военните си бази в Сирия

Очаква се Русия да открие в най-скоро време първата си военноморска база в Африка в Судан, чието правителство търси чуждестранни партньори, които да му помогнат в продължаващата гражданска война, пише The National Interest.

Кремъл се стреми да запази военните си бази в Сирия, включително военноморската база в Тартус, единствената руска военноморска база в Средиземно море и център за операциите на страната в Африка. Продължаващият контрол на Русия над този пристанищен град беше сериозно поставен под въпрос преди една година, след като Башар ал-Асад беше свален от власт от бунтовниците, които Русия беше подпомогнала с бомбардировки.

Въпреки че източното крайбрежие на Судан е под строг контрол на правителството, суданското правителство продължава да се бори с Бързите сили за подкрепа (RSF), бунтовническа милиция, която преди това е имала подкрепата на Кремъл. Сега обаче Русия ще подкрепи правителството в замяна на военноморската база и вероятно концесии за добив на полезни изкопаеми.

Русия ще получи база в Червено море

Според WSJ вероятно ще бъде сключена сделка, която ще предостави на Русия център за подкрепа на военноморски операции в натовареното Червено море и в близост до Суецкия канал, жизненоважен воден път в световната търговия.

Тази седмица суданският външен министър Али Юсеф Ахмед ал-Шариф посети Москва, където проведе срещи на високо равнище с руския си колега Сергей Лавров. Въпреки че двете страни водят диалог от години, не е постигнато споразумение, но ал-Шариф посочи, че сделката вероятно вече е сключена.

Москва от години се стреми да достигне до този момент. Тя се опитва да сключи 25-годишен договор за наем на военноморска база близо до Порт Судан, която може да приеме над 300 военнослужещи и да поддържа до четири военни кораба, включително кораби с ядрено задвижване, едновременно.

Судан може скоро да получи руски изтребители

В замяна на наем на военноморски съоръжения, SAF се очаква да получи неизвестен брой изтребители Сухой Су-30 (наименование по НАТО „Фланкер-С“) и Су-35 (наименование по НАТО „Фланкер-Е/М“). Многофункционалните изтребители биха могли значително да подобрят способностите на SAF.

Судан няма да е първата страна в региона, която ще експлоатира Su-30, тъй като той вече е на въоръжение във въздушните сили на Алжир, Етиопия, Уганда и Ангола. Египет преди това се опита да придобие Su-35. Въпреки това, той отмени поръчката след политически и икономически натиск от Запада, по-специално от Вашингтон, който предупреди, че покупката може да доведе до санкции съгласно Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA). Иран се опита да придобие тези самолети и първите два бяха транспортирани с товарен самолет AN-124 през ноември 2024 г.

