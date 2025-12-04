Още по темата: Официално: Европейската прокуратура повдигна обвинения на Могерини 03.12.2025 11:44

Трябва да се справим с чудовищната корупция

Скандалът с бившия ръководител на европейската дипломация Федерика Могерини е незначителен в сравнение с мащабните случаи на корупция в Европейския съюз (ЕС), заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„Могерини дори не е първият знак. Тя е дребна рибка в сравнение с големите кораби. В сравнение с тези многомилионни траншове, с които те дори се гордееха, изглежда подходящо. Трябва да се справим с чудовищната корупция, която Брюксел, ЕС, НАТО и цялата Европейска комисия породиха. Особено след като вече хванаха Европейската комисия, с Урсула фон дер Лайен, на местопрестъплението“, каза Захарова в предаването Soloviev Live.

На 2 декември Европейската комисия и Европейската прокуратура потвърдиха, че белгийската полиция и Европейската прокуратура са извършили претърсвания в централата на Европейската служба за външна дейност в Брюксел, Колежа на Европа в Брюж и няколко частни дома.