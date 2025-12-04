Русия разполага в Крим нови зенитно-ракетни комплекси „Панцир-С1М“ с хиперзвукови ракети

Руски войски в окупирания Крим са забелязани да транспортират най-новата си система за противовъздушна отбрана „Панцир-С1М“, експортен вариант на „Панцир-СМ“, която изглежда е била отстранена от предишната си роля да охранява Кримския мост. Системата изглежда е оборудвана и с хиперзвукови ракети 57Е6М-Е, пише Defense Express.

Модернизираната система за противовъздушна отбрана „Панцир-С1М“ е била наблюдавана да се движи по магистрала, вероятно към Евпатория или Саки.

Разграничаването на „Панцир-С1М“ от по-стария „Панцир-С1“ е сравнително лесно: той използва шасито КамАЗ-53958 и нов, отличително квадратен радар за проследяване. Системата е била виждана в Крим и преди , като преди това е била разположена за защита на Кримския мост.

Напълно възможно е забелязаната сега система да е същата, преместена от мостика, като се има предвид, че са произведени само много малък брой установки „Панцир-С1М“. По-внимателното разглеждане на изображенията показва пускови тръби с различен диаметър, което предполага, че системата може да е била заредена с два вида ракети.

По-малките тръби вероятно съдържат стандартните ракети 57E6-E, докато по-големите изглежда помещават новите прехващачи 57E6M-E. Според съобщенията, 57E6M-E достига скорост от около 1700 м/с (5 Маха), има обхват от около 30 км и използва метод на насочване „попадение-за-унищожение“.

За сравнение, по-старата 57E6-E има обхват от 20 км и максимална скорост от приблизително 1300 м/с. По-високата скорост на новата ракета изискваше редизайн: по-малка унищожителна машина, съчетана със значително по-голям ускорител, което доведе до по-дебела стартова тръба, въпреки общата сходна дължина.

Все пак това остава информирано предположение - видимата разлика в диаметъра на тръбата може също да е артефакт от ъгъла на камерата.

Ако „Панцир-С1М“ наистина е бил премахнат от Кримския мост, това говори много за напрегнатото състояние на руската противовъздушна отбрана в окупирания Крим. Продължаващите украински удари с дронове може да са принудили Русия да преразпредели дори най-ценните си системи от силно укрепения мост, някога защитен от гъсто покритие на противовъздушната отбрана.

За контекст, през март Русия публикува първите реални изображения на Панцир-СМ-СВ - по същество верижен вариант на Панцир-СМ, вероятно разработен в отговор на недостатъците на колесното шаси на КамАЗ.