Още по темата: МО на Русия: Руската ПВО свали пет управляеми авиобомби и осем ракети със залпов огън HIMARS 27.11.2025 11:47

Руските сили унищожиха система за противовъздушна отбрана С-300, румънска реактивна система за залпов огън АПР-40 и две реактивни системи за залпов огън „Град“, принадлежащи на украинските въоръжени сили, в рамките на една седмица, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„През последната седмица ударни дронове, ракетни войски и артилерия от групировки на руските въоръжени сили унищожиха зенитно-ракетна система С-300, румънска установка за реактивни системи за залпов огън АПР-40 и две бойни машини за реактивни системи за залпов огън „Град“, съобщиха от министерството.