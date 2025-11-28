Су-57 доказва потенциал: отлична маневреност и при по-тежко въоръжение

Очаква се изтребителите да демонстрират своите характеристики с новите двигатели

Руският изтребител Су-57 от пето поколение демонстрира способността си да запазва характерната си висока маневреност дори когато е натоварен с ракети „въздух-земя“ с голям обсег, което подчертава значителните му предимства в летателните характеристики пред по-голямата част от конкурентните самолети. Главният пилот на конструкторското бюро „Сухой“ Сергей Богдан коментира специално високите летателни характеристики на самолета, докато носи тежки противорадиационни ракети Х-58УШКЕ в оръжейните си отсеци, както направи самолетът при участието си на авиошоуто в Дубай, пише Military Watch Magazine.

Богдан подчерта, че носенето на противорадиационни ракети добавя значително тегло към Су-57, но изглежда има малко влияние върху летателните му характеристики.

„Демонстрирахме всички маневри, които показахме преди това - критични режими, завъртания при ъгли на атака. Новото е, че цялата програма беше изпълнена с оръжия на борда“, каза той във връзка с полета на самолета на авиошоуто в Дубай.

Очаква се изтребителите да демонстрират своите характеристики с новите двигатели през следващите две до три години, които според съобщенията ще включват способността да летят със скорости повече от два пъти по-високи от скоростта на звука, без да използват форсажни горивни системи на двигателя.

Авиошоуто в Дубай, проведено от 17 до 21 ноември, отбеляза третото международно участие на Су-57 след дебюта му на авиошоуто в Джухай през 2024 г. в Китай и участието му на Aero India през февруари 2025 г. Появата на изтребителя, носещ противорадиационни ракети, следва широкото му използване за прецизни удари и операции за потискане на противовъздушната отбрана в украинския театър на военните действия, за които се смята, че е бил използван Х-58УШК. Сравнявайки неотдавнашната демонстрация на Су-57 в Дубай с тези на неговите международни аналози, Богдан отбеляза:

„Избягваме да летим с високи скорости по време на авиошоута. Например, самолети като Rafale или F-35 често ускоряват до почти трансзвукови скорости, което изисква по-големи разстояния от зрителите и по-дълго време за демонстрации. Демонстрацията на F-35 може да продължи два пъти по-дълго от нашата. Нашата акробатична програма е доста задълбочена, но сбита, позволявайки както на зрителите, така и на специалистите да оценят напълно възможностите на самолета без монотонността на повтарящите се маневри.“