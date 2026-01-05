Виктор Орбан: Американската операция във Венецуела потвърждава „краха“ на либералния световен ред

Новият свят обаче все още не е придобил ясна форма

Действията на САЩ срещу Венецуела предоставиха поредно доказателство, че настоящият световен ред се разпада, докато новият свят все още не се е оформил напълно, каза унгарският премиер Виктор Орбан. Той повтори, че правителството му възнамерява да остане на „пътя на мира и сигурността“.

„В първите дни на тази година получихме важно напомняне, че либералният световен ред е в състояние на колапс“, каза Орбан, визирайки американската военна операция, разрешена от президента Доналд Тръмп, за залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро.

Унгарският премиер добави, че завръщането на Тръмп в Белия дом преди година е нанесло „фатален удар“ на либералния световен ред.

„Новият свят обаче все още не е придобил ясна форма. Предстоят още по-нестабилни, непредсказуеми и опасни години“, написа Орбан във Фейсбук.

Той заяви, че ако неговата партия, Фидес - Унгарски граждански съюз, спечели парламентарните избори, насрочени за април, Унгария ще продължи да следва „политика на мир и сигурност“.

„Не искаме да изпращаме унгарска младеж на фронтовата линия и не искаме да унищожим страната или унгарската икономика“, заяви Орбан, подчертавайки, че Унгария възнамерява „да стои настрана от войната в Украйна“.