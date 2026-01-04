Tехнически проблем затвори за полети въздушното пространство на Гърция

Сериозен технически проблем е възникнал тази сутрин в цялото гръцко въздушно пространство, като е направил невъзможно излитането и кацането на самолети както на най-голямото летище в страната - международното летище „Елефтериос Венизелос“ в Атина, така и на регионалните летища, съобщава държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Проблемът е започнал в 9:35 ч. сутринта и според информациите е свързан с централните системи за радиокомуникация на Центъра на контрол на въздушното движение в Атина. Поради тази причина цялата зона на отговорност на центъра е била затворена за полети.

Обслужват се само полетите, които вече са във въздуха.

Според информация на "Катимерини", проблемът е зсегнал центъра за контрол на въздушното движение в Елинико. Честотите, обслужващи този център, са извадени от експлоатация. Неговото значение е от решаващо значение, тъй като всеки самолет, навлизащ в гръцкото въздушно пространство, комуникира с него.

„Първата мярка е да се забранят всички полети от всички гръцки летища, като същевременно се полагат усилия за управление на самолетите, които вече са във въздуха, така че да могат да кацнат безопасно“, отбелязва пред изданието Панайотис Псарос, президент на Съюза на авиодиспечерите

Гръцката Служба за гражданско въздухоплаване в сътрудничество с телекомуникационния оператор „Космоте“ (Cosmote) работи за установяването на проблема и за възможно най-бързото възстановяване на нормалната работа на комуникационните системи. Засега няма яснота колко дълго ще отнеме това.