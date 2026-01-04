Великобритания и Франция бомбардираха подземен склад с оръжия на джихадисти в Сирия

Британски и френски военни самолети нанесоха въздушни удари в централната част на Сирия по подземен обект на групировката "Ислямска държава", където се смята, че нейни членове са съхранявали оръжия и експлозиви, съобщи в изявление британското Министерство на отбраната.
Ударите по подземното съоръжение в планините на север от историческия град Палмира в сирийската провинция Хомс са били нанесени късно снощи, се уточнява в изявлението на британското ведомство.
The @RoyalAirForce have continued to conduct patrols over Syria to help prevent any attempted resurgence of the Daesh terrorist movement.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 3, 2026
The RAF joined French aircraft in a joint strike on an underground facility on the evening of Saturday 3 January: https://t.co/k3pV3OVvIi pic.twitter.com/mk9XvnPMpH
Според изявлението на британското министерство, Кралските военновъздушни сили са използвали изтребители "Тайфун" (Typhoon FGR4), подкрепени от самолет цистерна за презареждане във въздуха "Вояджър" (Voyager), предаде БТА. Въздушният удар е бил извършен съвместно с френски военни самолети.
Британските военновъздушни сили са използвали при атаката управляеми авиационни бомби "Пейвуей" (Paveway IV), за да ударят редица подземни тунели за достъп до съоръжението, се казва още в изявлението, в което се добавя, че макар и в момента да се извършва подробна оценка, първоначалните данни сочат, че "целта е била поразена успешно".
"Тази акция показва лидерството на Великобритания и решимостта ни да застанем рамо до рамо с нашите съюзници, за да пресечем всякакво възраждане" на "Ислямска държава" и нейните "свързани с насилие идеологии" в Близкия изток", заяви британският министър на отбраната Джон Хийли.
Френското военно министерство публикува видеоклип от военната операция, който показва ударите, заснети с камери за наблюдение на борда на изтребителите.
📍Syrie | Dans le cadre d’OIR (Operation Inherent Resolve) la 🇫🇷 et son allié 🇬🇧 ont réalisé des frappes contre des positions du groupe terroriste de l’État islamique.— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) January 4, 2026
⁰➡️ Empêcher la résurgence de Daesh: un enjeu majeur pour la sécurité de la région.
⁰➡️ La lutte contre le… pic.twitter.com/bllq9vSHA7