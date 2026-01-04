Великобритания и Франция бомбардираха подземен склад с оръжия на джихадисти в Сирия

Британски и френски военни самолети нанесоха въздушни удари в централната част на Сирия по подземен обект на групировката "Ислямска държава", където се смята, че нейни членове са съхранявали оръжия и експлозиви, съобщи в изявление британското Министерство на отбраната.

Ударите по подземното съоръжение в планините на север от историческия град Палмира в сирийската провинция Хомс са били нанесени късно снощи, се уточнява в изявлението на британското ведомство.

The @RoyalAirForce have continued to conduct patrols over Syria to help prevent any attempted resurgence of the Daesh terrorist movement.



The RAF joined French aircraft in a joint strike on an underground facility on the evening of Saturday 3 January: https://t.co/k3pV3OVvIi pic.twitter.com/mk9XvnPMpH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 3, 2026

Според изявлението на британското министерство, Кралските военновъздушни сили са използвали изтребители "Тайфун" (Typhoon FGR4), подкрепени от самолет цистерна за презареждане във въздуха "Вояджър" (Voyager), предаде БТА. Въздушният удар е бил извършен съвместно с френски военни самолети.

Британските военновъздушни сили са използвали при атаката управляеми авиационни бомби "Пейвуей" (Paveway IV), за да ударят редица подземни тунели за достъп до съоръжението, се казва още в изявлението, в което се добавя, че макар и в момента да се извършва подробна оценка, първоначалните данни сочат, че "целта е била поразена успешно".

"Тази акция показва лидерството на Великобритания и решимостта ни да застанем рамо до рамо с нашите съюзници, за да пресечем всякакво възраждане" на "Ислямска държава" и нейните "свързани с насилие идеологии" в Близкия изток", заяви британският министър на отбраната Джон Хийли.

Френското военно министерство публикува видеоклип от военната операция, който показва ударите, заснети с камери за наблюдение на борда на изтребителите.