Сръбският президент Вучич предупреди за срив на международния ред

След заседание на националния съвет за сигурност сръбският президент Александър Вучич заяви, че страната му е изправена пред един свят, в който международното право и Хартата на Обединените нации вече не функционират, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

Заседанието на сръбския съвет за сигурност беше посветено на регионалната политическа сигурност, енергийната стабилност и последните действия на САЩ във Венецуела.

Вучич изрази силно безпокойство от продължаващото въоръжаване на Косово, което според него е в нарушение на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН. Той отбеляза, че макар и резолюцията да остава в сила, тя е „де факто суспендирана“ от големи западни сили и от регионални играчи като Турция.

Сръбският президент конкретно посочи съществуващия според него нов съюз между Косово, Албания и Хърватия като пряка заплаха за суверенитета на Сърбия. „Ние се подготвяме за отбрана срещу онези, които вече не прикриват своите заплахи“, заяви Вучич. За противодействие на това той обяви планове за подсилване на специалните части и за удвояване на сръбския военен капацитет в рамките на 18 месеца. Вучич подчерта, че Сърбия трябва да разчита на себе си, защото никоя външна сила няма да се намеси в нейна помощ, ако регионални играчи предприемат действия срещу нея.

Вучич се спря и на променящия се глобален енергиен пейзаж при управлението на американския президент Доналд Тръмп. Сръбският президент посочи, че Тръмп е създал специална агенция в Белия дом със задачата да осигури глобалното енергийно господство на САЩ. Тази агенция има за цел да измести конкурентите, преди всичко Китай и Русия, от международните пазари, включително от Сърбия, заяви Вучич.

По отношение на последните събития във Венецуела (американската военна операция и залавянето на президента Николас Мадуро), както и на свалянето на Башар ал Асад в Сирия, сръбският президент коментира, че глобалните интереси се диктуват от петрол, а не от човешки животи. Той каза в заключение, че макар и да няма непосредствена заплаха от агресия, Сърбия трябва да поддържа „мир чрез сила“, за да се справи в свят, в който „никакви правила вече не важат“.