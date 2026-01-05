Над един млн. превозни средства в Гърция с неплатени пътни такси

Една пета обаче няма да бъде глобена

Повече от един милион собственици на частни превозни средства в Гърция не са спазили крайния срок за плащане на пътни такси – 31 декември 2025 г., въпреки че около 209 000 от тях няма да бъдат глобени, тъй като са декларирали превозните си средства като неактивни, според данъчната служба (AADE), съобщава To Vima.

За последните са предвидени глоби, които постепенно се увеличават с течение на времето.

От друга страна, пътните такси за 5,94 милиона превозни средства са били платени преди крайния срок – от общо 6,75 милиона в страната (88%).

Съгласно новата рамка за глоби, първата санкция е 25% от общата дължима сума, ако таксите бъдат платени до началото на февруари. По-ниски глоби са предвидени за превозни средства за обществено ползване, които не са платили пътни такси, като таксита, камиони и автобуси.