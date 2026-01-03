Въздушна тревога е обявена в Киев заради ракетна заплаха

В нощта на 3 януари в Киев беше обявена въздушна тревога. Военновъздушните сили предупреждават за ракетна заплаха.

Това съобщава Телеграм канала на Киевската градска държавна администрация и Военновъздушните сили на Украйна.

В 03:07 ч. в Киев е обявена въздушна тревога, съобщи Киевската градска държавна администрация.

В същото време, мониторинг на Telegram канали съобщи за заплаха от изстрелвания на балистични ракети в редица региони на Украйна.

В рамките на минути Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна съобщиха за ракетна заплаха в Киевска, Черниговска, Полтавска и Днепропетровска области.