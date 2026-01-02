Заедно с дискотеката изгоряла и синагога в швейцарския курорт Кран Монтана

На помощ е дошъл екип от отряда на Израелския Червен кръст за разпознаване на овъглени тела

Веднага след като информационните агенции разнесоха рано сутринта на 1 януари новината за трагедията в швейцарския зимен курорт Кран Монтана, местните власти побързаха да опровергаят появилата се хипотеза, че става дума за атентат в оказалата се горящ ковчег дискотека.

Твърдението бе подето от всички световни медии, като за смъртта на 47 младежи и за откарването в болници на 112 техни акрани с жестоки изгаряния бяха набедени небрежните сервитьори на заведението с над двеста посетители в новогодишната нощ. Защото именно сервитьорите били подпалили тавана от неогнеопорен материал с шашки с мощен бенгалски огън, прикрепени към бутилките шампанско и запалени за развихрилия се след полунощ купон по повод рожден ден.

Собствениците - французи на заведението пък бяха набедени, че не били съоръжили локала с достатъчно пожарогасители, че не били наели достатъчно бодигардове за очакваните повече от двеста клиенти, че локалът нямал задължителните аварийни изходи.

Но във вторник сутринта италианският всекидневник “Република” обяви, че заедно с вече прокълнатата дискотека била изгоряла и малката синагога, построена съвсем близо до нея от еврейската общност в Сан Монтана. Вестникът написа още, че световно известният курорт отдавна е предпочитано място за зимна почивка на еврейски семейства от Милано, от други италиански градове, а също така от Франция и Швейцария.

“В продължение на десетилетия Кран Монтана е бил ваканционна дестинация на много еврейски семейства от Милано, които прекараха вчерашния ден в отчаяние, помагайки на приятели, загубили децата си и обменяйки подробности за нощта, в която първоначално всички си помислиха, че става дума за нападение срещу тях” - подчерта “Република”.

“Отне ни известно време - казва пред вестника разстроената Франческа Олга Хасбани от Милано, която откакто е била момиче, прекарвала всичките си ваканции тъдява, - за да осъзнаем, че този силен трясък, който разтърси и прозорците на къщите, е бил пожар, а не бомба за нас. Видях хора да бягат плачейки, тела по пода, покрити с чаршафи - те със сигурност ще бъдат неузнаваеми...”

Разстроената жена обяснява също така, че още по обяд на 1-ви януари в курорта бил пристигнал от Тел Авив екипът на клона на израелския Червен кръст, специализиран в идентифицирането на овъглени тела.

Всички интервюирани в Кранс Монтана лица са съгласни с Франческа. “Винаги е било така, още откакто ходехме там като деца” - потвърждава Мануела Харари от Торино, допълвайки: “Много от нас, евреите, имаме домове тук и никога не сме се замисляли за риска, когато отивахме да пийнем по чаша в онзи злополучен бар. Не е случайно, че когато сирените започнаха да вият и се чуха писъците на ранените, първата ни мисъл беше за терористично нападението. А днес сме тук и слушаме историите на деца, които са били спасени случайно, на деца на приятели, които все още са в неизвестност или са интубирани в някоя болница...” Нощта е била кошмарна и за Далия Губай - училищен инспектор на еврейската общност в Милано. “Идвам в Кран-Монтана от години, - обяснява той, - всички се познаваме. Никога няма да забравя какво видях.”

Според министерството на външните работи на Италия, 18 младежи - граждани на страната, са с тежки изгаряния и се намират в различни швейцарски и италиански болници, докато шестима са обявени за безследно изчезнали, като за тях се очаква най-лошото - телата им да бъдат сред онези, които са овъглени и са трудни за разпознаване.