Цените в супермаркетите притискат гръцките потребители

Цените на плодовете са се повишили с 10,6%

Нови данни показват, че инфлацията на хранителните продукти е значително над средната за страната, с рязко увеличение на цените на основни продукти като месо, плодове, кафе и шоколад, което поражда опасения за развитието на цените и инфлацията в следващите месеци.

Повишаващите се цени в супермаркетите продължават да оказват натиск върху бюджетите на домакинствата в Гърция, тъй като инфлацията на хранителните продукти изпреварва общата инфлация и не показва признаци на забавяне, според новопубликувани официални данни, цитирани от гръцки медии.

Данните, публикувани от националната статистическа служба на Гърция, показват, че цените на хранителните продукти са се повишили с 3,6% на годишна база през декември, което е значително по-високо от общата инфлация от 2,6%. Тази тенденция засилва нарастващите опасения относно разходите за живот, особено като се има предвид, че ценовите увеличения се разпростират от хранителните продукти до жилищата, енергията и услугите.

Някои от най-големите годишни увеличения са регистрирани при ежедневните продукти в супермаркетите. Цените на шоколада са се повишили с 20%, а на месото – с 13,1%. Цените на плодовете са се повишили с 10,6%, на кафето – с 20,9%, а на млечните продукти и яйцата – с 4,4%. Хлябът, хлебните изделия и сладкарските продукти също отбелязват стабилно повишение, което увеличава натиска върху разходите за храна.

Освен в супермаркетите, домакинствата се сблъскаха с по-високи разходи в няколко ключови области. Наемите се повишиха с 8,4%, цените на електроенергията се повишиха с 4,1%, а цените в ресторантите и кафенетата се повишиха с 7,4%. Цените на самолетните билети скочиха с почти 12%, а пакетните почивки станаха с 7,2% по-скъпи, което подчертава по-широките инфлационни натиски в цялата икономика.

Повишенията на цените не се ограничаваха до годишни сравнения. Само между ноември и декември цените на пресните зеленчуци се повишиха с 4,6%, на зехтина – с 3,3%, на прясната риба – с 4,4%, а на говеждото месо – с 1,5%. Дрехите, наемите, електроенергията и самолетните билети също отбелязаха месечни повишения.

Погледнато в перспектива, прогнозите за инфлацията остават предпазливи. Дори най-оптимистичните прогнози поставят инфлацията над 2%, надхвърляйки референтната стойност, определена от Европейската централна банка. Според правителствените оценки инфлацията ще бъде 2,6% през тази година, като ще спадне до 2,2% през 2026 и 2027 г. Други прогнози сочат, че инфлацията може да се повиши още през следващите години, отчасти поради очакваните промени, засягащи енергийните разходи.

Данните от статистическата служба на Европейския съюз допълват опасенията. Хармонизираната годишна инфлация в Гърция се е повишила до 2,9% през декември от 2,8% през ноември, увеличавайки разликата със средната стойност за еврозоната. Цените на храните, алкохола и тютюна са се повишили рязко, докато инфлацията в сектора на услугите е останала висока, особено в дейностите, свързани с туризма.

Въпреки че цените на енергията са спаднали на годишна база, общата картина сочи към продължаващ инфлационен натиск, особено при основните стоки и услуги. За гръцките потребители постоянното покачване на цените в супермаркетите остава основно предизвикателство, като не е ясно колко бързо – или дали изобщо – ще дойде значително облекчение.