Украйна очаква милиарди от МВФ – Кристалина Георгиева пристигна в Киев

Директорът на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пристигна рано тази сутрин в Киев за разговори на високо равнище, предаде Ройтерс, позовавайки се на запознати източници.

Очаква се тя да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, министър-председателката Юлия Свириденко, управителя на централната банка Андрий Пишни, както и с водещи бизнес ръководители в страната. Подробности за посещението не бяха огласени по съображения за сигурност.

Георгиева има близки семейни връзки с Украйна – брат ѝ е женен в Харков и е бил там по време на нахлуването на Русия през февруари 2022 г. Последното ѝ посещение в страната беше през февруари 2023 г.

През ноември 2025 г. Украйна и МВФ постигнаха предварително споразумение за четиригодишна програма за кредитиране на стойност 8,2 млрд. долара. Одобрението на финансирането зависи от няколко условия, включително приемането на бюджет и увеличаване на гаранциите за отпусканите от донорите средства. Представители на МВФ посочват, че Украйна е постигнала напредък и оценката на управителния съвет на фонда се очаква в следващите седмици.

По време на посещението си Георгиева ще оцени напредъка на страната по няколко ключови направления - приемане на бюджет за 2026 г., увеличаване на вътрешните приходи чрез разширяване на данъчната база и осигуряване на мащабно външно донорско финансиране при условия, близки до безвъзмездното финансиране.