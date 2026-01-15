Виктор Орбан: Унгария ще се противопостави на усилията на ЕС за удължаване на войната в Украйна

Брюксел не отстъпва

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви намерението на страната си да се противопостави на плановете на Европейския съюз (ЕС) за удължаване на войната в Украйна.

„Брюксел не отстъпва. Вчера Комисията представи плана си за финансиране на Украйна. По този начин те не само игнорират резултатите от срещата на върха на ЕС през декември, но и отхвърлят самата реалност“, написа Орбан в социалната мрежа Х.

Brussels is not backing down. Yesterday, the Commission presented its plan to finance Ukraine. In doing so, they are not only sidelining the outcome of the EU summit in December, but also ignoring reality itself.



Унгарският премиер обвини ръководството на ЕС, че търси репарации от Русия и безусловно финансира украинската страна. Той добави, че ЕС игнорира тежката икономическа ситуация в Европа и мненията на своите граждани.

Орбан подчерта, че Унгария остава една от малкото страни, способни да се противопоставят на подобни политики. Той припомни, че Будапеща вече има опит в защитата на интересите си по време на миграционната и финансовата криза.