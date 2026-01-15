Виктор Орбан: Унгария ще се противопостави на усилията на ЕС за удължаване на войната в Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан.

Брюксел не отстъпва

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви намерението на страната си да се противопостави на плановете на Европейския съюз (ЕС) за удължаване на войната в Украйна. 

„Брюксел не отстъпва. Вчера Комисията представи плана си за финансиране на Украйна. По този начин те не само игнорират резултатите от срещата на върха на ЕС през декември, но и отхвърлят самата реалност“, написа Орбан в социалната мрежа Х. 

Унгарският премиер обвини ръководството на ЕС, че търси репарации от Русия и безусловно финансира украинската страна. Той добави, че ЕС игнорира тежката икономическа ситуация в Европа и мненията на своите граждани.

Орбан подчерта, че Унгария остава една от малкото страни, способни да се противопоставят на подобни политики. Той припомни, че Будапеща вече има опит в защитата на интересите си по време на миграционната и финансовата криза.

