Кипър издирва изчезналия бивш шеф на руската компания „Уралкалий” Владислав Баумгертнер

Последният сигнал от мобилния му телефон е проследен до отдалечен крайбрежен район

Кипърската полиция издирва 56-годишния руснак Владислав Баумгертнер, който изчезна на 7 януари от дома си в Лимасол, съобщават кипърски медии.

Местната полиция моли всеки, който има съответна информация, да се свърже с полицейското управление в Лимасол или да се обади на горещата линия на кипърската полиция.

56-годишният Баумгертнер, бивш ръководител на компанията „Уралкалий”, остава в неизвестност въпреки обширните издирвателни операции. Последният сигнал от мобилния му телефон е проследен до отдалечен крайбрежен район, като неблагоприятните метеорологични условия усложняват издирвателните усилия.

От 2003 до 2013 г. Баумгертнер е заемал длъжността търговски директор, а по-късно е ръководил руската компания „Уралкалий“. От март 2017 г. до октомври 2021 г. е бил изпълнителен директор на компанията „Алео“.