Навръх празника Никулден - Ден на морския град: именници правят "златна снимка" на площада в Бургас

На тържествена сесия на Общинския съвет връчват званието "почетен гражданин"

Ще оповестят кой печели "Бург на годината"

Навръх празника на Бургас - Никулден, десетки именници ще се съберат пред Община Бургас и ще направят своята "златна снимка", заедно с кмета Димитър Николов. После снимката се запазва в Държавния архив, а всеки желаещ може да получи копие и да запази фотографията в семейството си като скъп спомен.

На празника се събират всички с имената Николай, Никола, Николета и производните им - от бебета до най - възрастните, които могат да дойдат на площад "Атанас Сиреков".

Миналата година най - възрастната именничка бе Никула Димитрова - на 84 години, а най - малкият бе двумесечният Николай. Снимката се прави по обед и е сред кулминациите на тържеството.

Никулден, 6 декември, се чества като Ден на Бургас. Тази година местни и гости на града ще могат да се срещнат с плувеца рекордьор в студени и открити води Цанко Цанков и легендарния гимнастик, олимпийски медалист Йордан Йовчев.

После Бургас се превръща в една голяма музикална сцена, на която ще се изявяват победителите от „Като две капки вода“ Владо Михайлов и Владо Зомбори, бургазлията Рафи Бохосян, Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, които ще се погрижат за кулминацията на празника.

В празничната вечер Бургас ще връчи годишните отличия „Бург на годината“ и „Художник на годината“ – знак на признание към съвременните творци и активни личности на града. В 9 часа сутринта Общинският съвет на Бургас ще започне тържествената си сесия, на която ще удостои със званието „Почетен гражданин на Бургас“ актьора и телевизионен водещ Димитър Рачков, художника график и бургаски творец Димо Колибаров, големия театрален и филмов актьор Руси Чанев, който е роден в Бургас, а посмъртно с почетно гражданство ще бъдат отличени писателят и сатирик Алек Попов и професорът по звукорежисура Иво Керемидчиев.

Бургас ще се преклони и пред паметта на дарителя Александър Георгиев – Коджакафалията, както и на загиналите моряци и рибари – част от традицията, която ни напомня, че Никулден е ден на благодарност, памет и почит към хората, свързали живота си с морето и с града.

По време на големия концерт за Никулден на площад „Тройката“ ще се състои запалването на светлините на коледната елха.