Навръх празника Никулден - Ден на морския град: именници правят "златна снимка" на площада в Бургас

Автор: Мария Кехайова, "Труд news", Бургас
Миналогодишната снимка на именниците събра десетки бургазлии на пл. "Атанас Сиреков".

На тържествена сесия на Общинския съвет връчват званието "почетен гражданин"

Ще оповестят кой печели "Бург на годината"

Навръх празника на Бургас - Никулден, десетки именници ще се съберат пред Община Бургас и ще направят своята "златна снимка", заедно с кмета Димитър Николов. После снимката се запазва в Държавния архив, а всеки желаещ може да получи копие и да запази фотографията в семейството си като скъп спомен. 

На празника се събират всички с имената Николай, Никола, Николета и производните им - от бебета до най - възрастните, които могат да дойдат на площад "Атанас Сиреков".

Миналата година най - възрастната именничка бе Никула Димитрова - на 84 години, а най - малкият бе двумесечният Николай. Снимката се прави по обед и е сред кулминациите на тържеството.

Никулден, 6 декември, се чества като Ден на Бургас. Тази година местни и гости на града ще могат да се срещнат с плувеца рекордьор в студени и открити води Цанко Цанков и легендарния гимнастик, олимпийски медалист Йордан Йовчев.

После Бургас се превръща в една голяма музикална сцена, на която ще се изявяват победителите от „Като две капки вода“ Владо Михайлов и Владо Зомбори, бургазлията Рафи Бохосян, Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“, които ще се погрижат за кулминацията на празника.

В празничната вечер Бургас ще връчи годишните отличия „Бург на годината“ и „Художник на годината“ – знак на признание към съвременните творци и активни личности на града. В 9 часа сутринта Общинският съвет на Бургас ще започне тържествената си сесия, на която ще удостои със званието „Почетен гражданин на Бургас“ актьора и телевизионен водещ Димитър Рачков, художника график и бургаски творец Димо Колибаров, големия театрален и филмов актьор Руси Чанев, който е роден в Бургас, а посмъртно с почетно гражданство ще бъдат отличени писателят и сатирик Алек Попов и професорът по звукорежисура Иво Керемидчиев.

Бургас ще се преклони и пред паметта на дарителя Александър Георгиев – Коджакафалията, както и на загиналите моряци и рибари – част от традицията, която ни напомня, че Никулден е ден на благодарност, памет и почит към хората, свързали живота си с морето и с града.

По време на големия концерт за Никулден на площад „Тройката“ ще се състои запалването на светлините на коледната елха.

