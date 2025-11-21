Изнесена акция в Царево: Кръводарители с бонус - ще плават до острова



Кръводарителска акция се проведе в петък в Царево. Местни жители дариха кръв, като заявиха, че се радват да помогнат на човек в нужда. В Трансфузиционния център кръвта не достига, затова в последните дни са предприети серия от акции в региона.

От регионалния Кръвен център в Бургас напомнят за съвместната иницитива с Община Бургас – всеки дарил безвъзмездно кръв получава безплатен ваучер за индивидуално посещение на туристическите обекти остров Света Анастасия, туристически комплекс „Акве калиде“ или селището на ррибарите - „Ченгене скеле“.

Ваучерите се получават от Туристическия информационен център в Бургас - до Часовника срещу предоставяне на бележката за отпуск, която получава всеки кръводарител.



