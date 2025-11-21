5,7 милиона лева: Столичната община стартира мащабен проект за озеленяване

Столичната община (СО) започва изпълнението на проект „Зелени мерки за по-чист въздух в Столична община“, финансиран по Програма „Околна среда“, на обща стойност 5 737 614.06 лева.

„Проектът „Зелени мерки за по-чист въздух“ е част от комплексния пакет от мерки, който Столична община прилага за постигане на трайно подобрение на качеството на въздуха. Ние не разчитаме на еднократни действия, а изграждаме устойчива мозайка от взаимосвързани инициативи – от подмяна на стари отоплителни уреди, въвеждане на НЕЗ за автомобили и отопление, през модернизация на подвижния състав и инвестиции в подобрението на градския транспорт, до значително разширяване на зелената ни инфраструктура”, заяви Надежда Бобчева, зам.-кмет в направление “Зелена система, екология и земеползване”.

Основната цел на проекта „Зелени мерки за по-чист въздух в Столична община“ е да се намалят наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ₁₀), които се отделят от вторично разпрашаване в градска среда, чрез изграждане на зелена инфраструктура с висока ефективност.

Предвижда се озеленяване на площи с обща квадратура 9.90 хектара, като ще бъдат засадени общо 2 089 нови дървета (от които 1809 широколистни и 280 иглолистни) и 57 664 широколистни храсти, доказани със своите качества за улавяне на ФПЧ. Мерките са фокусирани в три основни направления:

* Улично озеленяване: Общо седем обекта по протежение на ключови пътни артерии, като бул. „Цар Борис III”, бул. „Тодор Александров” и бул. „Цариградско шосе”.

* Озеленяване на междублокови пространства: Два обекта в ж.к. „Младост 2” и ж.к. „Обеля 2”, като растителността е съсредоточена в контактните зони с пътните артерии за най-ефективно филтриране на замърсяването.

* Иновативни зелени решения: Изграждане на вертикална стена от вечнозелена растителност при централния вход на „Университетска първа МБАЛ София” и мобилни кашпи със система за мъглуване в детска площадка в „Северен парк”, което ще подобрява микроклимата и ще намалява разпространението на ФПЧ.

Залесителни и облагородителни дейности ще се изпълняват в общо 11 обекта в различни точки на София. Първият от тях - озеленяване около ивицита на Бул. „Хан Кубрат“ – в отсечката от бул. „Ломско шосе“ до ул. „Бели Дунав“, вече е възложен за изпълнение, като се очаква дейностите на терен да стартират през идната седмица.

“Засаждането на над 2000 дървета и почти 60 000 храсти с доказани филтриращи качества е пряка инвестиция в здравето на софиянци, а иновативните решения - вертикална зелена стена за Първа градска болница и мобилните кашпи за Северния парк, са доказателство, че София е достойна за своето място сред 100-те климатично неутрални града на бъдещето.”, допълни Бобчева.