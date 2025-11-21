24 квадратни километра необходими за колите на София

Регистрираните автомобили в столицата са 1 200 000

София е град с едно от най-високите нива на наситеност на автомобили в Европа. Според данни от 2025 година, в столицата са регистрирани около 1 200 000 автомобила. Математици изчислиха, че за паркирането на толкова автомобили са необходими 24 000 000 кв. м или 24 квадратни километра площ.

За сравнение всички части на квартал “Младост” се простират на 13 кв. км, а на “Люлин” на около около 10 кв. км. Т. е. за паркирането на всички автомобили е необходимо пространство колкото на “Младост” и “Люлин” заедно.

В действителност, автомобилите са разпределени из целия град: по улици, тротоари, междублокови пространства, зелени площи.

Данните показват, че в много квартали паркираните коли заемат над 50% от уличната площ.

София вече не може да поеме нови коли. Столицата е задръстена не само в пиковите часове - тя е задръстена географски. Няма място.

Освен това на много от паркингите и градинките в междублоковите пространства има паркирани автомобили, които от години не са в движение. Те не са част от регистрираните 1 200 000 автомобили.