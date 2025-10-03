Тъжен край: Почина мечето, което горски извадиха от река край Смолян

Още по темата: Горски извадиха бедстващо мече от река край Смолян 25.09.2025 13:04

Спасеното край Смолян мече загуби битката за живот. Историята на животното трогна мнозина, но за жалост то е починало от раните си и тежка инфекция, която ветеринарите не са успели да овладеят.

"Труд news" припомня, че малкото мече беше открито на 24 септември вечерта в безпомощно състояние в река между селата Смилян и Кошница от горски служители.

Планът бе да бъде транспортирано за лечение в парка за танцуващи мечки в Белица.

От министерство на околната среда и водите съобщиха, че мечето е било прегледано от ветеринарни специалисти в Благоевград. Прегледът е показал тежко изтощение, рани от ухапвания във врата, усложнени от инфекция, паразитно заболяване, причиняващо силни страдания.

Ветеринарните лекари са категорични обаче, че няма следи от човешка намеса или огнестрелни рани.

Мечето е било прието и в Центъра за защита на природата и животните в Добрич, където също са положени усилия за подобрение, но за съжаление – без успех.