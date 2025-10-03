Изпит по математика за всички шестокласници

Днес, 3 октомври, се провежда Националното входно ниво по математика за шестокласниците.

Изпитът е задължителен за всички деца в 6 клас и ще продължи 40 минути, в дигитална среда и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, както и две с кратък свободен отговор.

Идеята на входното е от образователното министерство да направят анализ на база резултати за наученото по математика в предходната година - 5 клас.

Учителите по свое усмотрение ще решават дали да вписват оценките в електронните дневници на децата.

Очаква на изпита да се явят около 55 000 шестокласници.

От МОН припомнят, че през миналата година беше осъществено подобно онлайн тестване при деветокласниците по природни науки.

Затова не очакват да има проблеми на днешния изпит.

Въпреки това родители изразиха недоволството си, че за изпита бе съобщено едва преди няколко дни и голяма част от децата са стресирани. Изпитът ще се проведе с помощта на таблети или личните им телефони.