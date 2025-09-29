„Агрион“: Прозрачност и доверие в прехода към еврото

Избягвайте капаните на фалшивите оферти и брокери

България се подготвя за въвеждането на еврото като официална валута от 1 януари 2026г. „Агрион“ остава доверен партньор и в този преход. От 1 август 2025 г. цените на всички стоки и услуги се обявяват в лева и евро според фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева. Всяка оферта на „Агрион“ е в двете валути. Например ако цената е 2 000 лв./дка, в евро тя е приблизително 1 022 евро/дка. Трябва де се има предвид, че сделките се извършва в лева до официалното въвеждане на еврото. Дотогава цената в евро е само за ориентир.

Пазете се от измами

Преходът към еврото крие рискове от злоупотреби, особено от фалшиви брокери, които могат да заблудят собственици на земя, най-вече в малки населени места или сред възрастните хора. Недобросъвестни лица често манипулират валутния курс, като обявяват занижени или завишени стойности в една от валутите, за да прикрият реалната цена на земята. В някои случаи предлагат оферти само в евро, за да създадат объркване или усещане за по-висока цена. Измамници може да ви предложат сделка в евро с нереалистична цена, да ви притиснат да подпишете бързо. Подобни „спешни“ сделки с неясни условия често водят до финансови загуби или неизгодни договори.

Доверете се на „Агрион“

Експертите съветват да проверявате офертите, като сравнявате цените в лева и евро спрямо официалния курс, да настоявайте за пълна прозрачност относно всички допълнителни разходи, свързани със сделката, да избягвате устни договорки или „спешни“ сделки, да работите само с доказани компании и да не се доверявате на случайни хора или „много изгодни“ оферти. По-добре сигурна сделка с доверен партньор, отколкото бърза загуба.

„Агрион“ е доказан лидер в сектора на земеделската земя с повече от 15 години опит, прозрачна история и екип от професионалисти. Компанията гарантира справедливи цени, защита от измами и професионална подкрепа. Обадете се на 0800 111 66 за безплатна консултация или посетете www.agrion.bg.