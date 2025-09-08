Превъртат над 1 млрд. лв. между пенсионни фондове

Хората търсят по-висока доходност и сигурност за парите си за старини

Над 4% промениха универсалния си фонда

Над 1 млрд. лв. са прехвърлени от един частен пенсионен фонд в друг само през първата половина на настоящата година, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). Явно много хора се интересуват от управлението на парите им за старини и искат по-висока доходност, съчетана със сигурност за средствата.

Осигурените, възползвали се от правото си за промяна на участие в пенсионен фонд, които са прехвърлили средствата от индивидуалните си партиди през първите шест месеца на годината, са общо 188 161. Броят на хората, сменили пенсионния си фонд в рамките на половин година, никак не е малък. Делът на хората, прехвърлили парите си, от общия брой на осигурените в универсалните пенсионни фондове е 4,28 на сто, в професионалните - 3,58 на сто, а в доброволните пенсионни фондове - 0,10 на сто. Общият размер на прехвърлените средства от един в друг фонд през първата половина на годината е над 1 млрд. лв., от които 944 млн. лв. са прехвърлени между универсалните фондове, 62,5 млн. лв. между професионалните, а 2,899 млн. лв. между доброволните фондове.

Данните показват, че най-голямо движение на пари има между универсалните пенсионни фондове, в които задължително са осигурени работещите хора, родени след края на 1959 г., които не са се отказали от частния фонд и не са решили да получават само пенсия от държавното обществено осигуряване. Хората сменят частния си фонд или защото така искат да осигурят по-висока доходност и сигурност за парите си, или защото работодателят им предпочита да работи с определен пенсионен фонд. През първите шест месеца от годината за всеки универсален пенсионен фонд има хора, които го напускат и такива, които отиват при него. Но нетно (като разлика между прехвърлените и изтеглените пари) само в два от универсалните пенсионни фондове парите нарастват, а в останалите осем намаляват. Като нетно парите в един от фондовете са нараснали със 107 млн. лв., а в другия с 32,6 млн. лв.

Доходността и на двата фонда, в които парите нарастват в резултат на прехвърлянията, е по-висока от средната за опериращите в страната фондове. Това показва, че резултатите от управлението на парите на осигурените е важно за избора на хората. Същевременно хората се влияят и от новините в медиите и от коментарите в социалните мрежи за отделните фондове. Много хора обмислят и дали да се откажат от универсалния си пенсионен фонд и да взимат само една държавна пенсия, но отлагат решението тъй като колкото по-малко време остава до пенсионирането им, толкова по-лесно могат да преценят кой вариант за тях е по-добър. До края на настоящата година хората могат да се откажат от универсалния си пенсионен фонд не по-късно от една година преди навършване на възраст за пенсия, но след това този срок нараства, докато след 1 януари 2038 г. ще бъде не по-късно от 5 години преди достигане на възрастта за пенсия.