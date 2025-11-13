Обявиха правила за получаване на пенсии в чужбина

Всяка година трябва да бъде подавана декларация

Хората, които получават българска пенсия, но живеят в държава извън ЕС, трябва да подават „декларация живот“ за продължаване получаването й всяка календарна година, напомниха от НОИ. Срокът за подаване на декларацията е от 1 ноември до 31 декември, като и за 2025 г. срокът е до края на декември.

Това изискване се отнася за хора с постоянен адрес в чужбина, тоест за хора, за които в НОИ има данни, че нямат настоящ адрес в България. Декларация трябва да подават пенсионери, които живеят в държава извън ЕС и за която не се прилагат международен договор или друго споразумение за социална сигурност, по която България е страна.

Декларацията трябва да бъде попълнена лично от пенсионера и да бъде заверена от нотариус, консулска служба, пенсионен орган или друго длъжностно лице, определено със законите на съответната държава.

Заверката също трябва да бъде направена от 1 ноември до 31 декември на съответната година. Това изискване не важи за хора, които получават български пенсии в Турция по реда на Споразумението между България и Турция за изплащане на български пенсии в Турция, в сила от 1 март 1999 г. Тези хора (чиито пенсии се изплащат чрез турския осигурителен институт – SGK), както и досега, са задължени да изпращат декларация за живот два пъти годишно – през януари и юли на всяка календарна година.

Представянето става само в териториално поделение на НОИ – София-град на адрес: София, бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64. Живеещите в Турция, които не получават пенсия по реда на цитираното споразумение, трябва да подадат декларация живот до териториалното поделение на НОИ в областния град, което изплаща пенсията им.

Декларацията трябва да бъде подадена до края на 2025 г., както и през всяка следваща година. Ако в този срок не бъде представена декларация, пенсията се спира. След получаването на декларацията изплащането на пенсията се възобновява от датата на спирането ѝ при спазване на тригодишен давностен срок.

Декларацията може да бъде подадена в оригинал до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията, лично или чрез законния представител; чрез упълномощено лице с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, като лицето е само приносител на вече попълнената и заверената декларация живот; чрез лицензиран пощенски оператор.

Декларацията може да бъде подадена и по електронен път, като се използва средство за електронна идентификация: персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП). Подаването онлайн може да стане: чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), за ползването на която е необходим регистриран профил и човекът да разполага с КЕП или с ПИК, издаден от НОИ или от НАП - Система за сигурно електронно връчване (egov.bg); чрез използването на електронна услуга през официалния сайт на НОИ.

През сайта на НОИ се избира рубриката „Вход към единен портал за електронни услуги на НОИ“, като може да се ползват КЕП (включително мобилен), ПИК на НОИ или на НАП. От „Каталог на услугите“ се избира услуга №52 „Подаване на декларация за продължаване получаването на пенсия от България“. От крайната икона вдясно при избор на опция „Към услугата“ и след избор на средство за автентикация, се попълва заявлението.

При подаване на „декларация живот“ чрез ССЕВ или чрез електронната услуга на НОИ, образецът на декларацията се сканира и се прикачва като файл в определеното за целта поле. Самият формуляр на декларацията е наличен онлайн в рубрика „Формуляри“, подрубрика „Формуляри на декларации за изплащане на българска пенсия – за държави, за които не се прилагат регламенти и международни договори“.

Важно е да бъде уточнено, че получаващите наследствени пенсии деца, навършили 18-годишна възраст, трябва да представят удостоверение от учебно заведение за всеки учебен семестър, че са учащи. В противен случай пенсията ще бъде спряна.