Започва изплащането на пенсиите

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции за ноември ще започне от днес и ще завърши на 20 ноември (четвъртък), съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ). Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института в рубрика „Календар на плащанията“.

В понеделник Надзорният съвет на НОИ утвърди проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. В проектозакона са отразени параметрите на предвидените за следващата година социалноосигурителни политики в страната.