Ето как да си спестите банкови такси

Възможно ли е да имаш банкова сметка и карта без месечна такса? Може ли да си спестиш таксите за всеки превод в лева или евро? А да плащаш битовите сметки от дивана вкъщи, накуп с един клик и без допълнителни такси? Отговорът е да, а решението е на по-малко от 5 минути, при това достъпно по всяко време и от всяко място.

С пакета за ежедневно банкиране на tbi bank – мобилното приложение и карта neon, потребителите си спестяват традиционните банкови такси за разплащателна сметка с карта, за преводи в лева и евро, както и за плащане на битови сметки и данъци.

Всеки може да започне да използва безплатното банково приложение за по-малко от 5 минути – от изтеглянето, през регистрацията и откриването на сметка, до извършването на преводи, пазаруване или спестяване. Много е бързо, удобно и сигурно.

Освен липсата на такси за ежедневните банкови нужди, клиентите на банката могат да активират neon credit, който им позволява да пазаруват на изплащане във всички любими магазини и за всички свои нужди – без лихва и такса на 3-месечни вноски. За да подкрепи клиентите по време на пазаруването за предстоящите зимни празници, банката дава възможност за изплащане без лихва и такса и на 6-месечни вноски.

С няколко клика в tbi bank app могат да бъдат откривани депозити и гъвкави спестовни сметки „Касичка“ при едни от най-високите лихви в България и близки до тези в Еврозоната.

Отскоро приложението има нов, изключително интуитивен и удобен за потребителите дизайн. Клиентите могат много лесно да проследяват балансите по своите сметки, задължения и спестявания, да разделят плащания напред във времето или да пазаруват на едно място от шопинг секция с любими търговци. Неслучайно клиентите вече приемат tbi bank app за „супер приложение“, заради липсата на такси, бързата регистрация и много удобни функционалности.