Предлагат еднаква пенсия за всички с необходимия стаж

Увеличение на вноската в частен фонд на 10%

Еднаква базова пенсия на всички с необходимия стаж и възраст да изплащат от Националния осигурителен институт и да се засили ролята на частните пенсионни фондове. Това предложи Татяна Битунска, председател на Българското актюерско дружество по време на форум на тема “За пенсионната система - с поглед напред”.

Идеята е държавната пенсия да изиграе само социална роля. Има държави, в който първият стълб на пенсионната система предлага фиксирана пенсия за всички с необходимия стаж и възраст, като например в Англия и Нидерландия, отбеляза Татяна Битунска.

Според нея осигурителната вноска за допълнителното пенсионно осигуряване в частните универсални фондове трябва да се увеличи от сегашните 5 на 10 на сто. А наред с това трябва да се въведе т. нар. мултифондова система. Тя дава възможност парите от индивидуалните партиди на младите хора да бъдат инвестирани по-рисково, което дава шанс за по-висока доходност.

Коментирайки данните за намаляване на населението, Битунска посочи, че това само по себе си не е проблем, стига демографската структура да позволява устойчиво развитие на пенсионната система. Тя отбеляза, че населението у нас на възраст над 65 години придобива все по-голям дял от обществото - през 2023 г. е около 20%.