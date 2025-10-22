Следят за фиктивни намаления за “Черен петък”

Не се допускат “ексклузивни” услуги

Налагат санкции при липса на достатъчни наличности

Съвместни действия за засилен контрол по време на предстоящите промоционални кампании “Черен петък” и свързаните с тях инициативи като “Черен уикенд”, “Черна седмица” и т. н. обявиха Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Асоциация “Активни потребители”. Целта е защита на потребителите от нелоялни търговски практики.

КЗК ще следи за всички форми на заблуждаваща реклама - некоректни послания, подвеждащи намаления и изкуствено завишаване на цените преди намаление, ограничаване на големи отстъпки до единични артикули или липса на достатъчни наличности.

Търговците трябва ясно да посочват стара и нова цена, коректен процент на намаление и да осигурят адекватни количества. Не се допуска представянето като “ексклузивни” на услуги, които по принцип са достъпни (например безплатна доставка или стандартни срокове за връщане). Комисията ще проверява сигнали и ще извършва собствени проучвания, като при данни за заблуждаваща реклама ще се самосезира и санкционира недобросъвестното поведение.

КЗП ще следи за това дали намаленията са реални, за спазване на изискванията за двойното обозначаване на цените в левове и евро, както и за подвеждащи практики на търговците.

“Общите ни усилия са в защита правата на потребителите. Те трябва да могат да направят информиран избор, а не да бъдат подтиквани чрез подвеждащи послания или изкуствено създадено чувство за спешност. При всяко нарушаване на правата и интересите им, да не се колебаят да ни сигнализират,” заяви и. д. председател на КЗП Александър Колячев.

КРС ще следи дали стоките стигат коректно чрез куриерските фирми и пощенските оператори до крайния потребител, както и процеса на активната реклама за “Черния петък” заради ръста на сигнали от потребители за нарушения.