По-лесни правила за семейни помощи за деца

Предложение на омбудсмана

Да бъде премахнато изискването гражданите ежегодно да представят удостоверение за доходите си от работодател при продължаване на месечната помощ за дете, поиска омбудсманът Велислава Делчева с препоръка до министъра на труда Борислав Гуцанов.

“В институцията на омбудсмана постъпват множество жалби от граждани, които настояват за облекчаване на административната тежест при получаване на семейни помощи. Те изразяват недоумение защо всяка година трябва да представят удостоверения и да попълват нови декларации, при положение че съответните институции - НАП и НОИ - вече разполагат с необходимата информация и могат да извършват служебна проверка”, пише общественият защитник.

Делчева подчертава, че след подаване на декларацията служителите на дирекция “Социално подпомагане” така или иначе извършват служебна проверка на декларираните данни, което прави ежегодното изискване за удостоверение излишно. Омбудсманът отбелязва, че изискването създава ненужно административно затруднение, особено за родители, които вече не са на трудов договор или са в обтегнати отношения с предишен работодател. Омбудсманът изразява увереност, че Министерството на труда ще ще предприеме действия за улесняване на достъпа до семейни помощи за родители и деца.