Плащат пенсия във всяка поща без заявление

Облекченията са само за района по местоживеене

Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да е необходимо да подават заявление за промяна на избрания от тях клон. Това облекчение предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството.

Досега те трябваше да заявяват искането си за промяна във всички случаи - дори когато новата пощенска станция е в същото населено място. За пенсионерите остава ангажиментът да подават заявления, когато пощенският клон, от който искат да получават пенсията си, е в населено място, различно от постоянния или настоящия им адрес.

С измененията се прецизират действията на пенсионния орган за удължаване на срока за изплащане на пенсията в случаите на забавяне в медицинската експертиза при отпусната пенсия за инвалидност с изтичащ срок и при преосвидетелстване на лицата съобразно регламентираните в Закона за здравето възможности.

Хората с постоянен адрес в чужбина, където не се прилагат международни договори или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, ще трябва да подават декларация за продължаване получаването на пенсията (т. нар. декларация живот) веднъж годишно.