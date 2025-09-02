Тристранката без консенсус за размера на линията за бедност

Без съгласие за нова официална линия на бедността приключи заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Бизнесът и синдикатите обсъждаха проект на правителствено постановление, което предвижда догодина линията на бедност за 2026-а година да бъде 764 лева.

Синдикатите настояха да има промени в методиката за определянето на линията, а бизнесът подкрепи предложения от правителството размер. Заседанието продължи едва 10-15 минути.

Определянето на линията на бедност става всяка година от правителството по специална методика, базирана на изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот". Предложената стойност за догодина от 764 лева съответства на това изследване и е с 19,7 процента повече от тази за 2025-а година.

И четирите работодателски организации подкрепиха предложения от правителството размер с аргумента, че действащата нормативна уредба е приложена правилно и изчисленията са верни.

Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира: "При такова обсъждане единствения въпрос, който имаме право да коментираме, спазена ли е методиката. По всичко личи, че методиката е спазена".

Синдикатите обаче настояват методиката да се коригира. Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов заяви, че тя трябва да се актуализира с инфлацията на малката потребителска кошница:

"Изчисленията само на базата на стари статистически данни изкривява връзката между показатели и реалната икономическа среда. Затова настояваме методиката да бъде усъвършенствана чрез индексация с инфлацията, за да се гарантира социалният минимум и защита на уязвимите слоеве", аргументира се той.

"Това означава, че линията на бедност за догодина трябва да е повече, а именно 782 лева", посочи Капитанов.

"Аргументът за отпадане на тази индексация е, че линията на бедност е инструмент за дългосрочна политика, която следва да бъде устойчива на типични макроикономически колебания. Индексирането на линията на бедност с темпа на инфлация не стъпва на здрава икономическа основа предвид факта, че при негативен обрат или дефлация размерът на линята на бедност няма да се актуализира", отвърна социалният министър Борислав Гуцанов, който по-рано днес, 2 септември, изрази надежда, че тристранката ще постигне споразумение за размера на линията за бедност.