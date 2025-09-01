Тристранката решава размера на линията за бедност на 2 септември

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание във вторник, 2 септември 2025 г., от 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Очаква се на срещата да бъде обсъден проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г.

"Труд news" припомня, че през 2025 г. линията за бедност е 638 лева след решение на правителството.

За сравнение: стойността на линията се е повишила със 112 лв. в сравнение с 2024 г., което прави 21,3 на сто.

По данни на НСИ всеки пети у нас живее под линията на бедност.



