Гуцанов: Линията за бедност трябва да стане 764 лв.

"Въпреки, че няма консенсус и единодушие, смятам и искрено се надявам да гласуваме и да се приеме проектът на постановление за определяне на линията на бедност на 764 лв. за следващата година".

Това заяви социалният министър Борислав Гуцанов минути преди началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, който ще разглежда размера на линията за бедност в страната за следващата календарна година.

Заседанието бе открито от вицепремиера и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Томислав Дончев. Той също посочи, че до момента не е постигнато единодушно становище от членовете на комисията по доходи и жизнено равнище.

Предложението е със 126 лв. или с 64 евро повече в сравнение с миналата година, което е нарастване с 19,7%, уточни министър Гуцанов.

Линията на бедност се актуализира ежегодно. Тя е монетарен показател, който се прилага при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище и при определяне на мерки за социална защита, чийто размер се определя ежегодно, се посочва в проекта на постановлението.

